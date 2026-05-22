Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına başladı.

İLK ANTRENMAN RİVA’DA YAPILDI

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

İLK ÇALIŞMADA 10 EKSİK VARDI

35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu antrenmanda yer alırken, kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı.

Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik’in yanı sıra kupa finalinde forma giyecek Mustafa Eskihellaç ile Atakan Karazor henüz kampa katılmadı.

Dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek ile özel izinli Mert Günok da idmanda yer almadı.

MONTELLA FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

Antrenman öncesinde Vincenzo Montella, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Koşuyla başlayan idman; dinamik ısınma, pas çalışması ve top kapma organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma tempolu koşularla sona erdi.

HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Milliler, 1 Haziran’da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 2 Haziran’da ABD’nin Florida eyaletine gidecek olan Türkiye, 7 Haziran’da ise Venezuela ile hazırlık maçında karşılaşacak.