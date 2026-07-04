Kaynak: İHA

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi Çim Hokeyi Sahası’nde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek turnuva öncesi yoğun bir hazırlık programı uyguluyor.

Antrenmanlarda sporcuların kondisyon, dayanıklılık, teknik ve taktik çalışmalarına ağırlık verdiği belirtildi. Takım, eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürerek şampiyona için form düzeyini artırıyor.

Avrupa Şampiyonası öncesi moral ve motivasyonu yüksek olan milli ekip, organizasyondan şampiyonlukla ayrılarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Daha önce Osmaniye'de kamp yaptıklarını ve o kampın kendilerine getirdiği uğurla Salon hokeyi Avrupa şampiyonu olduklarını belirten A Milli Kadın Hokey Takımı Antrenörü Yakup Fırat, "9-12 Temmuz tarihlerinde Çekya'nın Prag kentinde düzenlenecek Kadınlar Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Osmaniye'deyiz. Daha önce de ocak ayında Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası öncesi kampımızı Osmaniye'de gerçekleştirmiştik. Osmaniye bize uğurlu geldi ve kadınlarda Avrupa şampiyonu olmayı başardık. Şimdi de Avrupa Şampiyonası öncesindeki son kampımızı yine Osmaniye'de yapıyoruz. Hedefimiz, açık alan hokeyinde de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kürsüye çıkmak, madalya ve kupayla Türkiye'ye dönmek. Kamp sürecinde bizlere ev sahipliği yapan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kupa kazanarak ülkeye büyük bir gururla dönmek istediklerini ifade eden Hokey Milli Takım Kaptanı Yeter Okumuş, "Milli takım kampımız Osmaniye'de devam ediyor. Ben ve takım arkadaşlarım Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Son kampımızın ardından Çekya'ya gideceğiz. Turnuvadaki tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için antrenmanlarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. İnşallah kupamızı kazanıp ülkemize büyük bir gururla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.