A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Belçika ve İtalya müsabakalarının biletleri futbolseverlerin erişimine açıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusuna göre 2 Ekim tarihinde Liege şehrinde yer alan Maurice Dufrasne Stadyumu’nda gerçekleşecek Belçika randevusunu tribünden izlemek isteyen sporseverler, tedarik işlemlerini Belçika Futbol Federasyonu vasıtasıyla tamamlayabilecek.
Bologna’daki Renato Dall'Ara Stadyumu’nun ev sahipliğinde 5 Ekim günü yapılacak İtalya karşılaşmasının bilet temini ise İtalya Futbol Federasyonu kanalıyla yürütülecek.
Federasyon, iki kritik deplasman mücadelesine ait bilet alım platformlarına ait erişim adreslerini resmi web kanalları üzerinden kamuoyuna aktardı.