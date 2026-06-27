Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu

Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım, son maçta ABD'yi 3-2 mağlup ederek 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korumuş oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maç sonunda elenmesi kesinleşen A Milli Takım, turnuvaya 3-2'lik ABD galibiyetiyle veda etmişti.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 2

Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla yalnızca turnuvadaki ilk galibiyetini almakla kalmadı aynı zamanda futbol dünyasında ilginç bir unvanı da yeniden elde etti.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 3

GAYRİRESMİ DÜNYA ŞAMPİYONU YİNE TÜRKİYE

A Milli Takım, Kosova'yı play-off finalinde mağlup ederek hem 2026 Dünya Kupası biletini almış hem de "Gayriresmi Dünya Şampiyonu" unvanının sahibi olmuştu.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 4

Ancak Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olunca bu unvanı rakibine devretti.

Avustralya'nın gruptaki ikinci maçında ABD'ye kaybetmesiyle unvan bu kez ev sahibi ekibe geçti.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 5

D Grubu'nun son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden Vincenzo Montella'nın öğrencileri, böylece unvanı geri alarak turnuvaya veda etmiş oldu.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 6

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

"Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu" FIFA tarafından desteklenen resmi bir unvan değil. Ancak futbol tarihinde uzun yıllardır eğlence amaçlı takip edilen bir unvan olarak biliniyor.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 7

1873 yılından itibaren uygulanan sisteme göre mevcut unvan sahibi takım, boks veya dövüş sporlarındaki kemer sistemi gibi, çıktığı maçta yenildiği anda unvanını rakibine devrediyor.

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Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu - Resim: 8

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ KEZ UNVANIN SAHİBİ OLDU

İngiltere ve İskoçya'nın uzun yıllar domine ettiği 'Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu'nu Türkiye, ABD galibiyetiyle birlikte tarihindeki dördüncü kez elde etti.

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