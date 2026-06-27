2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maç sonunda elenmesi kesinleşen A Milli Takım, turnuvaya 3-2'lik ABD galibiyetiyle veda etmişti.
Türkiye 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korudu
2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım, son maçta ABD'yi 3-2 mağlup ederek 'Gayriresmi Dünya Şampiyonu' unvanını korumuş oldu.Furkan Çelik
Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla yalnızca turnuvadaki ilk galibiyetini almakla kalmadı aynı zamanda futbol dünyasında ilginç bir unvanı da yeniden elde etti.
GAYRİRESMİ DÜNYA ŞAMPİYONU YİNE TÜRKİYE
A Milli Takım, Kosova'yı play-off finalinde mağlup ederek hem 2026 Dünya Kupası biletini almış hem de "Gayriresmi Dünya Şampiyonu" unvanının sahibi olmuştu.
Ancak Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olunca bu unvanı rakibine devretti.
Avustralya'nın gruptaki ikinci maçında ABD'ye kaybetmesiyle unvan bu kez ev sahibi ekibe geçti.
D Grubu'nun son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden Vincenzo Montella'nın öğrencileri, böylece unvanı geri alarak turnuvaya veda etmiş oldu.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
"Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu" FIFA tarafından desteklenen resmi bir unvan değil. Ancak futbol tarihinde uzun yıllardır eğlence amaçlı takip edilen bir unvan olarak biliniyor.
1873 yılından itibaren uygulanan sisteme göre mevcut unvan sahibi takım, boks veya dövüş sporlarındaki kemer sistemi gibi, çıktığı maçta yenildiği anda unvanını rakibine devrediyor.
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ KEZ UNVANIN SAHİBİ OLDU
İngiltere ve İskoçya'nın uzun yıllar domine ettiği 'Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu'nu Türkiye, ABD galibiyetiyle birlikte tarihindeki dördüncü kez elde etti.