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Kaynak: AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bedirhan Bülbül'ün sakatlığıyla sarsıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli orta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini duyurdu.

SIRBİSTAN MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

TVF'nin açıklamasında, milli oyuncunun sağ omzunda oluşan ağrı sonrası yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonucunda omuz sıkışma sendromunun belirlendiği ifade edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." denildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sakatlığı nedeniyle Bedirhan Bülbül'ün bu akşam 21:00'da Sırbistan ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı belirtilirken iyileşme sürecinin yakından takip edileceği bildirildi.

TVF, milli oyuncunun sağlık durumunun olumlu seyretmesi halinde ilerleyen maçlarda yeniden kadroya dahil edilmesinin planlandığını açıkladı.