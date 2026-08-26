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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekirdağ’a gelişinin ve Harf Devrimi’nin 98. yıldönümü dolayısıyla tören ve anma etkinliği düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni Türk alfabesini ilk kez millete tanıtmak ve uygulamak üzere Tekirdağ’a gelişinin ve Harf Devrimi’nin 98. yıldönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandı.

Sahil dolgu alanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören programına geçildi.

BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN VASFİ GÜNER: “TEKİRDAĞ’IN CUMHURİYET TARİHİNDEKİ YERİ ÇOK ÖZELDİR”

Törende konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner, 23 Ağustos 1928 tarihinin Tekirdağ ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından taşıdığı tarihi öneme vurgu yaptı.

Tekirdağ’ın Harf Devrimi’nin ilk adımlarına ev sahipliği yaptığını ifade eden Güner, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekirdağ’a gelişinin ve yeni Türk harflerinin Tekirdağ’da uygulanışının 98. yıldönümünde büyük bir gurur ve heyecanla bir aradayız. 23 Ağustos 1928, Tekirdağ için özel bir gündür. Çünkü 98 yıl önce bu şehir, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim ve aydınlanma hamlelerinden birine ev sahipliği yaptı. Atatürk, yeni Türk harflerini milletimize anlatmak, öğretmek ve uygulanışını görmek amacıyla çıktığı yolculukta Tekirdağ’ı ziyaret etti. Memurlarla, esnafla, vatandaşlarla konuştu; karatahtanın başına geçti, yeni harfleri yazdı ve Tekirdağlılara anlattı. Burada gördüğü öğrenme isteğinden ve heyecandan büyük bir mutluluk duydu. İşte bu nedenle Tekirdağ’ın Cumhuriyet tarihindeki yeri çok özeldir. Çünkü Tekirdağ, yeni harflerin milletle buluştuğu en anlamlı şehirlerden biridir" şeklinde konuştu.

“TEKİRDAĞ, 98 YILDIR BU AYDINLANMA YÜRÜYÜŞÜNÜN ONURUNU TAŞIYOR”

Harf Devrimi’nin yalnızca bir alfabe değişikliği olarak değil, bir toplumsal aydınlanma hamlesi olarak görülmesi gerektiğini belirten Güner, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni Türk harflerinin kabulünü yalnızca alfabenin değiştirilmesi olarak görmek, bu büyük dönüşümün anlamını eksik bırakır. Bu devrim, bilginin önündeki engelleri kaldırma, eğitimi yaygınlaştırma ve Cumhuriyet’i toplumun bütün kesimleriyle buluşturma iradesidir. Atatürk çok iyi biliyordu ki Cumhuriyet yalnızca yeni bir yönetim biçimi kurmakla tamamlanamazdı. Cumhuriyetin güçlü olabilmesi için yurttaşların okuyabilmesi, yazabilmesi, düşünebilmesi ve sorgulayabilmesi gerekiyordu.

98 yıl önce Tekirdağ’da karatahtanın başına geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mesaj bugün de son derece açıktır: Öğreneceğiz, öğreteceğiz, bilimin ışığından ayrılmayacağız ve hiçbir zaman karanlığa teslim olmayacağız. Çünkü Cumhuriyetin gerçek gücü; düşünen, üreten, sorgulayan, eğitimli ve özgür yurttaştır. Tekirdağ, 98 yıldır bu aydınlanma yürüyüşünün onurunu taşıyor. Bizim görevimiz bu onuru yalnızca anmak değil, ona layık olmaktır. 23 Ağustos yalnızca bir ziyaretin yıldönümü değildir; eğitimin, aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın, aklın ve bilimin bayramıdır.

Bizler de Atatürk’ün 98 yıl önce karatahta başında geleceğe bıraktığı büyük mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerini koruyacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimle güçlendirecek, bilimin, sanatın, kültürün ve özgür düşüncenin yanında olacağız ve mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ’ı, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda daima ileriye taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ, FOTOĞRAF SERGİSİ VE TEKİRDAĞLI YAZARLAR BULUŞMASI

Tören programı kapsamında Süleymanpaşa Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından Vali Recep Soytürk, Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner ve protokol üyeleri, günün anlam ve önemine özel olarak hazırlanan "Atatürk" konulu fotoğraf sergisini gezerek incelemelerde bulundu.

Programın devamında protokol üyeleri, kitapseverleri ağırlayan Türk Dil Kurumu (TDK) Kitap Satış Aracı'nı ziyaret etti. Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tekirdağlı Yazarlar Buluşması" programı kapsamında kurulan stantlar ziyaret edildi. Protokol üyeleri, Tekirdağlı yazarlarla bir araya gelerek sohbet etti ve eserleri hakkında bilgi aldı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Kutlama programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner’in yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.