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Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise yine Ozan Açıktan’ın oturduğu 2 Aile Arasında, 4 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek. 2017 yılında vizyona giren ve 5,3 milyon seyirci barajını aşarak büyük bir gişe başarısı elde eden ilk filmin ardından, devam halkasından beklentiler şimdiden en üst seviyeye yükseldi.

GENİŞ VE SEVİLEN KADRO YENİDEN SAHNEDE

Yayınlanan ilk tanıtım, Fiko (Engin Günaydın) ve Solmaz (Demet Evgar) başta olmak üzere izleyicilerin bağlandığı absürt karakterlerin maceralarının kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor. Başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaştığı filmde; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar ve Ünal Tanat gibi sevilen isimlerden oluşan zengin bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

Aradan geçen yılların getirdiği yeni aile ilişkileri ve eğlenceli çatışmaları işleyecek olan yapım, yılın en çok konuşulan sinema olaylarından biri olmaya hazırlanıyor.