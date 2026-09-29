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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan Madencioğlu Apartmanı yıkıldı.

Enkaz altında kalan 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Binanın yıkılmasına ilişkin açılan dava, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

5 SANIK YARGILANDI

Davada M.K., M.A., N.S., M.B. ve M.H.B., sorumluluklarına aykırı hareket ederek binanın yıkılmasına ve 9 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle “Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan yargılandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA EKSİKLİKLER SIRALANDI

Bursa Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, binanın depreme karşı performansının yetersiz olduğu belirlendi.

Raporda kolon ve kirişlerde yeterli etriye ile donatı kullanılmadığı, beton malzemesinin dayanımının yetersiz olduğu, statik projeye aykırı şekilde fazladan bir normal kat inşa edildiği ve statik hesaplamalarda ciddi eksiklikler bulunduğu tespit edildi.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme, binanın enkazında eşini ve 2 çocuğunu da kaybeden M.A.'ya 10 yıl, M.K. ile N.S.'ye 11 yıl 3'er ay, M.B. ve M.H.B.'ye ise 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca 5 sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.