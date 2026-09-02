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Kaynak: İHA

Çorum’da belediye ekipleri tarafından yapılan market denetiminde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin denetiminde, raflarda satışa sunulan bazı ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği belirlendi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER BULUNDU

Çorum Belediyesi, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla market denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen son denetimlerde, bir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 75 adet ürün tespit edildi.

Denetimde ayrıca ambalaj bütünlüğü bozulmuş 3 adet ürün de belirlendi.

ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILDI

Raflarda satışa sunulduğu tespit edilen ürünler, zabıta ekipleri tarafından toplatıldı.

Söz konusu ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yapılan tespitlerin ardından ilgili işletmeye toplam 288 bin 990 TL idari para cezası uygulandı.

BELEDİYEDEN SERT AÇIKLAMA

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkın sağlığı bu kadar ucuz olamaz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, tüketici haklarını ihlal eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek, halk sağlığını tehdit eden her türlü ihmalkarlığın karşısında olmaya devam edeceğiz.”