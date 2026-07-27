Dünyanın önde gelen pil ve akü üreticileri arasında yer alan Almanya merkezli Varta, uzun süredir boğuştuğu mali krizi aşamayarak Stuttgart Bölge Mahkemesine dört ayrı iflas başvurusunda bulundu. Şirkete taze sermaye aktarılması yönündeki görüşmelerin tıkanması, tarihi kararın alınmasında ana etken olarak öne çıktı. Mevcut hissedarlardan lüks spor otomobil üreticisi Porsche ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner’in ek finansman sağlamaya sıcak bakmaması, Alman sanayi devini resmi iflasın kucağına itti.

KARLI BİRİMLER İÇİN TALİPLER SIRAYA GİRDİ

Resmi başvuruyla birlikte 139 yıllık geçmişe sahip şirketin varlıklarının parçalanarak satılması gündeme geldi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun yüksek kârlılığa sahip iş kollarını devralmak üzere güçlü alıcılar şimdiden harekete geçmiş durumda. Deutsche Bank ve bazı serbest yatırım fonlarının (hedge fund) şirketin ev tipi enerji depolama ve pil birimini bünyesine katmak istediği belirtilirken; Michael Tojner’in ise işitme cihazlarında kullanılan mikro piller ve düğme pil segmentiyle ilgilendiği ifade ediliyor.

APPLE BAĞIMLILIĞI VE ASYALI RAKİPLER ÇÖKÜŞÜ HIZLANDIRDI

Varta’nın mali dengelerinin bozulmasındaki en büyük pay, kablosuz kulaklık pazarına üretim yaptığı döneme dayanıyor. Apple’ın AirPods modelleri için ürettiği mikro düğme pillerle geçmişte büyük bir satış başarısı yakalayan marka, tek bir küresel dev tedarikçiye aşırı bağımlı kalmanın bedelini ağır ödedi. 2022 yılı itibarıyla Apple’dan gelen siparişlerin hızla azalması ve Asyalı üreticilerin uygun fiyatlı alternatiflerle pazara girmesi sonucu Varta'nın mikro pil satışları %47 gibi radikal bir oranda geriledi.

ALMAN EKONOMİSİNDEKİ SIKIŞMANIN SON HALKASI

Varta’nın içinde bulunduğu durum, Alman sanayisinde artan enerji maliyetleri, küresel rekabet baskısı ve ekonomik durgunluğun yarattığı tahribatı bir kez daha gözler önüne seriyor. Nitekim köklü geçmişiyle bilinen 350 yıllık Eichbaum bira fabrikası da benzer gerekçelerle iflas bayrağını çekmişti. Halle Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) verileri de Almanya'da kurumsal iflas başvurularının son 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine ulaştığını net bir şekilde gösteriyor.