Kaynak: DHA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirip, "Depremin yerine baktığımızda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını gösteriyor. Bu da bugün meydana gelen depremin tetiklenmiş bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

DEÜ DAUM Müdürü, AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "AFAD verilerine göre, bugün saat 06.20'de Malatya-Battalgazi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri depremin sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını göstermekte. İlk değerlendirmemiz depremin Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu üzerinde olduğunu gösteriyor. Depremin yerine baktığımızda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını gösteriyor. Bu da; bugün meydana gelen depremin tetiklenmiş bir deprem olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'BENZER BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER TEKRARLANABİLİR'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin dış merkezinin yer aldığı Yeşilyurt-Kale arasındaki bölgede çok sayıda fay parçası bulunuyor. Bu fay parçaları üzerinde Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Serap Çolak Erol yürütücülüğündeki TÜBİTAK-KAMAG ve AFAD-UDAP projeleri kapsamında Elazığ-Fırat Üniversitesi ve İzmir-Dokuz Eylül Üniversitesi'nden oluşan ekibimizle birlikte bölgeye geçerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projeler kapsamında şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, Kale-Yeşilyurt arasındaki bölgede geçmişte yüzey faylanmasıyla oluşmuş depremlerin geliştiğini belirlemiş durumdayız. Bu nedenle bölgede benzer büyüklükteki depremlerin tekrarlanabileceği öngörülebilir.”

NE OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Malatya'nın yanı sıra, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da hissedildi. Battalgazi ilçesinin Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.