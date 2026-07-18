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Kaynak: Haber Merkezi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20’de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa’da da hissedildiği bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası ekiplerin sahada incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, “Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Yetkililer, bölgede herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtirken, ekiplerin saha çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.