Malatya depremi sonrası Naci Görür’den kritik uyarı: O bölgeye dikkat çekti

Olumsuzluk tespit edilmedi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ekiplerin sahada incelemelere başladığını belirterek şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını açıkladı. AFAD da yaptığı duyuruda saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.