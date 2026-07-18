Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.
Malatya depremi sonrası Naci Görür’den kritik uyarı: O bölgeye dikkat çekti
Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yer bilimci Naci Görür, depremin meydana geldiği bölgeye işaret etti.Kaynak: Diğer
Deprem geniş bölgede hissedildi
AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa’da da hissedildi.
Olumsuzluk tespit edilmedi
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ekiplerin sahada incelemelere başladığını belirterek şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını açıkladı. AFAD da yaptığı duyuruda saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Naci Görür’den dikkat çeken açıklama
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Görür açıklamasında, “Deprem DAF üzerinde, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bir bölgede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Uzmanların bu değerlendirmesi, bölgedeki fay hatlarının durumu açısından dikkat çekici bulunurken, gelişmeler yakından takip ediliyor.