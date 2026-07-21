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Kaynak: ANKA

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Belediye Konutları A Blok’un çökmesi sonucu annesini ve kardeşini kaybeden bir vatandaş, idarenin ihmali olduğu gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Kırıkhan Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD aleyhine açılan "hizmet kusuru" davasında mahkeme, kamu kurumlarını kusurlu bularak tazminat ödenmesine karar verdi.

KURUMLAR SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Hatay 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, davalı kurumlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini savunarak davanın reddini talep etti.

Kırıkhan Belediyesi, binanın yapıldığı dönemdeki tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve ruhsatlandırıldığını öne sürerek, yaşanan can kayıplarının idareden değil "mücbir sebepten" kaynaklandığını savundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yapı denetimi, ruhsat ve projelendirme süreçlerinde bir yetkisinin bulunmadığını iddia etti. Sorumluluğun bakanlıklar ile AFAD’da olduğunu ileri süren belediye, felaketin büyüklüğü nedeniyle olayın "mücbir sebep" sayılması gerektiğini belirtti.

AFAD, afetin ilk anından itibaren koordinasyonun sağlandığını ve arama-kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğünü bildirdi. İdarenin eylemleri ile yaşanan zarar arasında bir bağ (illiyet bağı) kurulamayacağını savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İmar ve yapı denetimi sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu hatırlattı. Bakanlığın sadece planları arşivlemekle yükümlü olduğunu belirterek, kuruma herhangi bir kusur atfedilemeyeceğini kaydetti.

MAHKEME 4 KURUMU DA KUSURLU BULDU

Savunmaları değerlendiren Hatay 4. İdare Mahkemesi, idarelerin "kusursuzluk" ve "mücbir sebep" iddialarını reddederek davacı vatandaşa 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin belirlediği kusur oranları ve tazminat dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Kırıkhan Belediyesi (Yüzde 15 Kusurlu): 120 bin TL

Hatay Büyükşehir Belediyesi (Yüzde 5 Kusurlu): 40 bin TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yüzde 3 Kusurlu): 24 bin TL

AFAD (Yüzde 2 Kusurlu): 16 bin TL

Hükmedilen tutarların, başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verildi.

"DEPREM DOĞAL OLABİLİR AMA OLUŞACAK ZARARLAR ÖNLEYEBİLİRDİ"

Gerekçeli kararda, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekilerek, felaketlerin zamanı öngörülemese bile ortaya çıkaracağı yıkıcı sonuçların idare tarafından önceden alınacak tedbirlerle engellenebileceği vurgulandı.

Kamu kurumlarının sığındığı "mücbir sebep" savunmasına da açıklık getiren mahkeme, kararında şu tarihi ifadelere yer verdi:

"Deprem kuşağında yer alan bir bölgede; yerleşim alanlarının belirlenmesi, yapılaşma kararlarının uygulanması ve denetlenmesi süreçlerindeki idari ihmaller mevcutken, yaşanan felaketin 'mücbir sebep' olarak kabul edilmesi mümkün değildir. İdarenin olumsuz eylemleri ve ihmalleri varken, depremin illiyet bağını kestiği savunulamaz."