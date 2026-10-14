Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tefecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin tefecilik yaptıkları, vatandaşlara zorla çek ve senet imzalattıkları, ikamet ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri değerlendirildi.

39 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

13 Ekim'de gerçekleştirilen Yalova merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa ve Konya'daki adresler de dahil olmak üzere toplam 39 noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 100 adet 9 milimetre çapında fişek, çok sayıda dijital materyal, çek, senet, tapu ve çeşitli evrak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.