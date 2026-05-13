İstanbul Arnavutköy'de 30 yıldır faaliyet gösteren ve 56 ülkeye ihracat yapan yerli armatür markası Şenpres resmen iflas etti. Konkordato sürecinin ardından mahkemenin verdiği kararla kapanan fabrikanın içindeki değerli makinelerin kaçırıldığı ve işçilerin aylarca maaş alamadığı iddiaları gündeme tam anlamıyla damga vurdu.

Şirketin finansal sıkıntıları önce konkordato sürecine, ardından iflasa sürükledi.

İŞÇİLERİN MAKİNELERİ KAÇIRMASI İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Şubat ayı sonunda fabrikada büyük bir kırılma yaşandı. İşçiler, “Son ana kadar bizi çalıştırdılar” diyerek durumu özetledi. Üretim 24 Şubat 2026 itibarıyla tamamen durdu.

Fabrikadaki büyük makinelerin sökülerek götürüldüğü, yerine ise değeri olmayan hurdaların konulduğu öne sürüldü. Hatta bazı makinelerin etiketlerinin değiştirilerek "yediemin" denetiminden mal kaçırıldığı iddiaları da gündeme geldi.

Tesis, kısa sürede adeta boş bir “hayalet yapı” haline geldi.

TİCARET MAHKEMESİ İFLAS KARARINI VERDİ

İşçiler, 4 aylık ödenmeyen maaşları, kıdem tazminatları ve fazla mesai alacakları için hukuki mücadele başlattı. Bu süreçte beklenen karar 12 Mayıs 2026’da İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıktı.

Mahkeme, Şenpres’in iflasına hükmetti. Ancak karar, makineleri büyük ölçüde sökülmüş ve içi boşaltılmış bir fabrika için verilmiş oldu.

Şenpres, uygun fiyatlı yerli armatür ve vana ürünleriyle yapı marketleri ile tesisat malzemesi satan mağazalarda sıkça tercih edilen bir markaydı.