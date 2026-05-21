17 Mayıs 2026 Pazar günü, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan 3. Lig Play-Off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u 2-1 yenerek, 2. Lige yükselen 52 Orduspor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Muammer Erol’u ziyaret etti.

52 Orduspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Özel, Önder Okur, Attila Kırmancı, Coşkun Akkaya, Cem Yener, Fırat Aktaç, Kemal Sazkaya, Recep Çiçek, Caner Can, Resul Atasever ve Genel Müdürü Hüseyin Yüce’nin de yer aldığı ziyarette, Başkan Şükrü Bodur, şampiyonluğun kazanılmasında verdiği desteklerden dolayı Vali Muammer Erol’a teşekkür etti.

3. ligin Ordu’ya hiçbir şekilde yakışmadığını, 3. Ligden kurtularak bir üst lige çıkabilmek 5 yıldır büyük bir mücadele verdiklerini, bu sezon sonunda da mutlu sona ulaştıklarını dile getiren Şükrü Bodur, “Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Ordu şehri özlediği duygularına yeniden kavuştu. Çok emek verdik, çok mücadele ettik. Nihayet be sezon çok istediğimiz 2. Lige yükseldik. Bizlere destek olan ilimizin değerli yöneticilerine, siyasetçilerine, bürokratlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu birliktelik devam ettiği sürece 2. Ligde de başarılı olup, bir üst lige çıkacağız. Şampiyonluk ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.

52 Orduspor Futbol Kulübünü 2. Lige yükselme başarısından dolayı kutlayan Vali Muammer Erol, “Spor, ortak paydasıdır. Bu ortak payda etrafında kenetlenmemiz gerekiyor. 52 Orduspor’umuz, şehrimizi temsil ediyor. Şehrimizin adını sporda tüm Türkiye’ye duyuruyor. Dolayısıyla elde edilen bu başarı, şehrimizi gururlandırmıştır. Ben, 52 Orduspor’umuzun bir üst lige çıkacağına en başından beri inanmıştım. Hemen hemen her müsabakaya gelerek, manevi desteğimizi vermeye çalıştım. 3. Lig de şampiyon olarak bir üst lige çıkan 52 Orduspor’umuzu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta Şükrü Bodur başkanımız olmak üzere tüm yöneticileri, teknik heyeti, sporcuları ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen taraflarlarımızı tebrik ediyorum. 52 Orduspor’umuza 2. Ligde de başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda, 52 Orduspor Başkanı Şükrü Bodur şampiyonluk kupasını Vali Muammer Erol’a takdim ederek, şampiyonluk sevincini Vali Erol’la paylaştı.