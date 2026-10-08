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Kaynak: AA / DHA / İHA

"Sinemaya gidemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla Türkiye’yi köşe bucak gezen TRT Sinema Tırı, Erzurum’da çocuklardan yoğun ilgi gördü. 4-11 yaş arası minik izleyicilere yönelik düzenlenen gösterimlerle birlikte, projenin bugüne kadar ulaştığı toplam öğrenci sayısı 18 il ve 41 ilçede 52 bine ulaştı.

VALİ BARUŞ: YERLİ VE MİLLÎ YAPIMLAR GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Etkinlik alanını ziyaret ederek çocukların sinema heyecanına ortak olan Erzurum Valisi Aydın Baruş, projenin çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişimi açısından çok değerli bir rol üstlendiğini belirtti. TRT’nin milli ve manevi değerlere uygun içerikler ürettiğini vurgulayan Baruş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımız televizyon, sosyal medya ve dijital mecralar aracılığıyla her gün sayısız içerikle karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte eğitici, çocukların duyarlılıklarını ve bilgi birikimini artıracak, onlara gelecekte yön verecek yapımların sunulması büyük önem taşıyor. TRT’nin milli ve manevi değerlerimize uygun olarak ürettiği yerli ve milli film ile animasyonlar, evlatlarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanması açısından çok kıymetlidir."

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ VE COŞKU

Çocukların etkinliğe gösterdiği yoğun katılım ve salondaki coşku karşısında memnuniyetini dile getiren Vali Baruş, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Çocuklara seslenen Baruş, "Gelecek sizin için aydınlık ve güzel olsun" temennisinde bulundu.

Çocukları nitelikli içeriklerle buluşturmak ve sinema kültürünü Anadolu'nun dört bir yanına yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan TRT Sinema Tırı, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yolculuğuna kararlılıkla devam edecek.