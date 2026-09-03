Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’nın turizm geleceğinin ele alındığı Bölgesel Turizm Çalıştayı’nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, beş şehrin birbirinden bağımsız değil, birbirini tamamlayan büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki farklı turizm değerlerinin doğru şekilde birbirine bağlanmasının ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasına katkı sağlayacağını belirten Ersoy, bunun turizmden elde edilen katma değeri de artıracağını ifade etti.

HEDEF TURİZMİ 81 İLE VE 12 AYA YAYMAK

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyelinin yalnızca belirli şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yayma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın sahip olduğu farklı turizm ürünlerinin ortak bir vizyonla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda tarihi, kültürel ve doğal değerlerin birbirleriyle ilişkilendirilerek daha kapsamlı turizm rotalarının oluşturulması hedefleniyor.

BÖLGENİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) küresel tanıtım gücünün Anadolu'nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerlerinin tanıtılması için de kullanıldığını belirtti.

Bakan Ersoy, beş ilin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak istediklerini ifade ederek, bölgenin turizmden daha yüksek pay almasını hedeflediklerini kaydetti.

Bu anlayışla Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın turizm potansiyelinin ortak bir stratejiyle öne çıkarılması planlanıyor.