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USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5 bin kişilik mürettebat, dokuzuncu ayına giren ve dönüş tarihi henüz açıklanmayan görev nedeniyle ağır koşullarla karşı karşıya.

Stars and Stripes'ın yer alan habere göre gemi, 250 gün boyunca liman molası vermeden denizde kalarak modern dönemde bir ABD uçak gemisi için rekor kırdı.

Navy Times ve Stars and Stripes, mürettebat arasında ciddi psikolojik sorunlar yaşandığını ve bazı denizcilerin denize atlama girişiminde bulunduğunu bildirdi.

ABD Donanması ise gemide bildirilen intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini açıkladı.

AİLELER İSYANDA

Gemide görev yapan askerlerin aileleri, geçen hafta San Diego'da ABD Donanması'nın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda aileler, mürettebatın ruh sağlığı, tükenmişlik ve güvenliği konusunda duydukları endişeleri dile getirdi.

Toplantıya katılan bir kişi, eşinin aynı gün kendisine “yarın uyanmamayı umduğunu” yazdığını anlattı.

Bir başka katılımcı ise Donanma yönetiminin asker aileleriyle arasındaki “güveni yok ettiğini” söyledi.

Navy Times'a konuşan Annabelle Loma da eşinin, sürekli uzatılan görev süresinin ardından denize atlama girişiminde bulunduğunu söyledi.

GIDA STOKLARI TÜKENİYOR

Gemideki yaşam koşulları da ABD Kongresi'nin gündemine geldi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Mike Levin, asker ailelerinden kendisine küflü duşlar, çalışmayan tuvaletler ve çamaşır makineleri, uzun süre sıcak suya erişilememesi ve hijyen ürünlerinin tükenmesi gibi sorunların aktarıldığını açıkladı.

Bazı öğünlerde yemek miktarının son derece sınırlı kaldığı da öne sürüldü.

Donanma ise bölgedeki savaş koşullarının geleneksel ikmal hatlarını aksattığını kabul ederken, gemide temiz suya erişimin sürdüğünü, klimaların çalıştığını ve öğünlerde yeterli seçenek bulunduğunu savundu.

Yetkililer, önceliğin önce gıda, ardından hijyen malzemeleri ve posta teslimatına verildiğini belirtti.





İRAN SAVAŞI GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

USS Abraham Lincoln, 21 Kasım'da San Diego'dan ayrılarak başlangıçta Pasifik'te görev yapmak üzere yola çıktı.

Ancak ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından uçak gemisi Orta Doğu'ya yönlendirildi. Mayıs ayında sona ermesi beklenen görev daha sonra uzatıldı ve geminin dönüş tarihi kamuoyuna açıklanmadı.

ABD Donanması, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ciddi baskı yarattığını kabul ederken, USS Abraham Lincoln'da danışmanlar, sağlık personeli ve din görevlilerinden oluşan bir destek ağı bulunduğunu bildirdi.

Donanma ayrıca USS Theodore Roosevelt uçak gemisi taarruz grubunun Abraham Lincoln'un yerini almak üzere hazırlandığını ancak operasyonel güvenlik gerekçesiyle herhangi bir tarih verilemeyeceğini açıkladı.

Kaynak: ABD uçak gemisinde 250 gündür karaya çıkmayan 5 bin asker isyanda!