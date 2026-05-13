İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda;

-Haklarında aranma kaydı bulunan,

-Örgüte finansal destek sağlayan ve

-Geçmiş dönemlerde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyonlar sonrasından İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın sonunda ise "Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.