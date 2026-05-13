Terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttükleri ve örgüt için para topladıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanıkla ilgili dava Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ARALARINDA IŞİD’İN TÜRKİYE SORUMLUSU DA VAR

Nefes gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre, sanıklar arasında IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen “Mamoste El Kürdi” kod adlı Osman Akın da bulunuyordu. Akın savunmasında, örgüte yakın “Ahlak ve Sünnet” dergisinin yasal olduğunu, Youtube kanalındaki konuşmalarının da propaganda olmadığını savundu.

Taşıdığı IŞİD yüzüğünde ise Allah’ın isminin bulunduğu ve başka bir anlamı olmadığını ileri sürdü. Savcı ise sunduğu mütalaada, MASAK raporuna dikkat çekti. Sanıkların hesap hareketlerinde birçok kez para transferinin görüldüğünü söyledi.

Açıklama kısmında da “İnfak, sadaka, yetimlere yardım ve bağış” gibi ibarelerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca sanıkların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda terör örgütünün propagandasına yönelik yasaklı yayın organları ve IŞİD bayraklarının ele geçirildiğini anımsattı.

YALOVA’DA KONUŞMALARI TUTANAKTA

Öte yandan örgütün Türkiye sorumlusu olduğu söylenen Osman Akın’ın 29 Aralık 2025’te IŞİD saldırısı sonucu 3 polisimizin şehit olduğu Yalova’da Ahlak ve Sünnet Derneği’nin açılışına katıldığı ve buradaki konuşmalara dair tutanaklar da dava dosyasına girdi.

IŞİDLİLERE BERAAT

Savcı, 7 sanığın da “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek” suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Ancak mahkeme, “kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle 7 sanık için ayrı ayrı beraat kararı verdi. Savcı, beraat kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

NE OLMUŞTU?

IŞİD’in Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen “Mamoste El Kürdi” kod adlı Osman Akın, 5 Mayıs 2023’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından, “Türk polisi yakalar” ifadeleriyle duyurmuştu.

Akın, 29 Aralık 2025’te IŞİD saldırısı sonucu 3 polisimizin şehit olduğu Yalova’da sık sık toplantılara katılmış. Ağustos 2022’de seminer, Nisan 2023’te de Cuma hutbesi vermiş.

Yalova’daki çatışmada öldürülen teröristlerle ve buradaki yapılanmayla yoğun ilişkisi tespit edilen Akın, 2023’te tutuklanıp 1 yıl sonra tahliye edilmişti.