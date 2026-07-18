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ABD Başkanı Donald Trump’ın İtalya Büyükelçisi olarak görev yapan milyarder iş insanı Tilman Fertitta, 450 milyon dolarlık süperyatıyla başlattığı diplomatik turla gündeme oturdu. İtalya kıyılarında gerçekleştirilen ziyaretler, özellikle Venedik başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açtı.

“KIYI DİPLOMASİSİ” TURU BAŞLATTI

Fertitta’nın 117 metrelik “Boardwalk” adlı süperyatıyla düzenlediği iki aylık tur kapsamında Palermo, Venedik, Cenova ve Trieste gibi toplam 13 kıyı kenti ziyaret ediliyor. Turun amacı, ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek olarak açıklandı.

LÜKS DAVETLER DİKKAT ÇEKTİ

Yolculuk boyunca siyasetçiler, iş insanları ve askeri yetkililer süperyata davet ediliyor. Yüzme havuzu, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip dev yat, “diplomasi” kadar lüks yaşam tarzıyla da gündem oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Fertitta’nın ziyaretleri sırasında İtalyan sahil güvenliği, mali polis ve helikopterlerin dahil olduğu geniş güvenlik önlemleri alınması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Yeşil Sol İttifakı Milletvekili Luana Zanella, bu turu “devletin sırtına yüklenen şatafatlı bir diplomatik tatil” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

SİYASİ GERİLİM GÖLGESİNDE

Ziyaretin, ABD ile İtalya arasında siyasi gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesi de dikkat çekti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Fertitta’nın iki ülke arasında arabulucu rolü üstlendiğini belirtti.

Forbes verilerine göre yaklaşık 11 milyar dolarlık servete sahip olan Fertitta’nın bu turu kişisel olarak finanse ettiği ifade edilirken, “kıyı diplomasisi” tartışmaları büyümeye devam ediyor.