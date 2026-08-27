Kaynak: İHA

"Şehzadeler’de Bağ Bozumu ve Üzüm Kültürü" temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara toplam 45 bin TL ödül verilirken, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay adına özel ödül de verilecek.

Şehzadeler’in bağcılık kültürü, üzüm üreticilerinin emeği ve bağbozumu geleneğinin fotoğraf kareleriyle kayıt altına alınması amacıyla düzenlenen yarışma, 15 yaş ve üzerindeki amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olacak.

Yarışmada ilçedeki bağlar, üzüm hasadı, üretim süreçleri, geleneksel uygulamalar, yöresel yaşam ve festival atmosferini yansıtan fotoğraflar değerlendirilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yarışmanın ilçenin tarımsal mirasının geleceğe taşınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Şehzadeler, bağcılık kültürü ve üzüm üretimiyle geçmişten bugüne önemli bir tarımsal mirasa sahip bir kent. Biz bu mirası yaşatmanın yanı sıra gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmak istiyoruz. Fotoğraf yarışmamızla üreticimizin emeğini, bağlarımızın güzelliğini ve bağbozumu coşkusunu kalıcı bir görsel hafızaya dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÖDÜLLER BELLİ OLDU

Dijital kategoride gerçekleştirilecek yarışmada birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay adına verilecek 'Gülşah Durbay Özel Ödülü'nü kazanan fotoğrafçı, Fujifilm Instax Mini Evo fotoğraf makinesinin sahibi olacak.

Katılımcılar yarışmaya ücretsiz olarak başvurabilecek ve en fazla 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Fotoğrafların Şehzadeler ilçe sınırları içerisinde ve yarışma tarihleri arasında çekilmiş olması şartı aranacak. Yarışmada yalnızca fotoğraf makinesiyle çekilen eserler kabul edilecek, cep telefonu fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacak.

Temel fotografik düzeltmelere izin verilirken; kolaj, HDR, yapay zeka ile oluşturulan veya kadrajında yapay zeka kullanıldığı tespit edilen çalışmalar yarışma dışında tutulacak.

Başvurular Kurşunlu Han'da alınacak

Yarışma için kayıt işlemleri 28 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatlerinde Kurşunlu Han’da yapılacak. Yarışma 28 Ağustos 2026 saat 09.00’da başlayacak ve 8 Eylül 2026 saat 23.00’te sona erecek. Fotoğrafların son gönderim tarihi de 8 Eylül saat 23.00 olarak belirlendi.

Seçici kurulda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara yer alacak. 9 Eylül’de toplanacak seçici kurulun değerlendirmesinin ardından sonuçlar açıklanacak.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 10 Eylül 2026 tarihinde Kurşunlu Han’da düzenlenecek törenle verilecek. Yarışmanın başvuru şartları ve detaylarına www.manisabagbozumu.com adresinden ve Kurşunlu Han Giriş Danışma bölümünden ulaşılabilecek.