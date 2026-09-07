Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini sürdürüyor. Kulak Mahallesi’nde Merkez Kulak ile Eski Kulak arasında bulunan ve yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan resmi kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Uzun süredir kullanılamayan güzergahın yeniden hizmete kazandırılmasıyla bölgedeki bağlantı güçlendirilirken, yolun 5 bin 700 metrelik bölümünde sathi kaplama yapıldı. Düzenleme sayesinde mahalle sakinlerinin iki bölge arasındaki erişimi daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

'MUHTARLARLA İLETİŞİMDEYİZ'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kırsal mahallelerdeki ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmasına önem verdiklerini belirterek, "Mahalle muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların aktardığı her talebi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek değerlendiriyoruz. Nerede bir eksik varsa, nerede çözülmesi gereken bir ihtiyaç varsa orada olmak için çalışıyoruz. Kulak Mahallemizde de uzun yıllardır kullanılmayan bu yolun yeniden hizmete açılması, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir çalışma oldu. Tarsus’un her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



