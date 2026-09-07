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İstanbul Fatih'te 3 yıldır çalıştığı kuyumcu dükkanını parça parça soyan çalışan, patronunun dikkati sayesinde yakalandı.

Binbirdirek Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Onur T., yanında çalışan Onur Y.'nin belli aralıklarla iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığını fark ederek geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÖNCE UZLAŞTI, SONRA SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre: Durumu ilk fark ettiğinde çalışanıyla görüşen Onur T., şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine aralarında anlaştı. Çalışandan 1 araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan kuyumcu, kasa kayıtlarını detaylı incelediğinde asıl açığın 3 kilogram altın olduğunu gördü.

Araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti.İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve 31 Ağustos günü gözaltına alınan Onur Y., adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

Delil karartma ve kaçma şüphesi bulunan şüpheli çalışan; 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' ile 'karapara aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında bir adet villa ve bir adet daireye el konulmasını talep etti.