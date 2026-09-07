İstanbul Fatih'te 3 yıldır çalıştığı kuyumcu dükkanını parça parça soyan çalışan, patronunun dikkati sayesinde yakalandı.

Binbirdirek Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Onur T., yanında çalışan Onur Y.'nin belli aralıklarla iş yerinden yaklaşık 3 kilogram altın çaldığını fark ederek geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÖNCE UZLAŞTI, SONRA SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre: Durumu ilk fark ettiğinde çalışanıyla görüşen Onur T., şüphelinin 600 gram altın aldığını kabul etmesi üzerine aralarında anlaştı. Çalışandan 1 araç ile 1 milyon 934 bin lira ödeme alan kuyumcu, kasa kayıtlarını detaylı incelediğinde asıl açığın 3 kilogram altın olduğunu gördü.

Araştırmasını derinleştiren mağdur patron, çalışanın işe girdikten sonra Tekirdağ'da eşinin üzerine 1 tripleks villa ile 2 daire satın aldığını tespit etti.İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve 31 Ağustos günü gözaltına alınan Onur Y., adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik; şüphelinin aylık 40 bin liralık geliri ve 25 bin liralık emekli maaşıyla bu kadar kısa sürede villa ve daireler edinmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

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Delil karartma ve kaçma şüphesi bulunan şüpheli çalışan; 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' ile 'karapara aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında bir adet villa ve bir adet daireye el konulmasını talep etti.