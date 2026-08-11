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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalarının tedavi imkanlarına erişimini artıran düzenlemenin bir yıllık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, kanserle mücadele eden vatandaşların her aşamada yanlarında olduklarını vurguladı.

25 KANSER TÜRÜNDE İLAÇ ERİŞİMİ KOLAYLAŞTI

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında hayata geçirilen kararla birlikte, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 yenilikçi immünoterapi ilacı SGK geri ödeme kapsamına alınmıştı. Bu kararın üzerinden geçen bir yıllık sürede, 40 bin hasta bu imkândan doğrudan yararlandı.

Tedavi süreçlerini kolaylaştırma kararlılığında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında, 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son 1 yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz

Sağlık alanındaki bu adım, kanser tedavisinde yenilikçi ilaçlara erişimi bütçe yükü olmaktan çıkararak binlerce aileye umut olmaya devam ediyor.