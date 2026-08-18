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Kaynak: İHA

Olay, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.S. (75), 4 yaşındaki H.Ç.'nin pantolonunu indirdi. Olayı çocuğun yakınlarının görmesi üzerine şüpheliye saldırdıkları ve sopalarla darp ettikleri ileri sürüldü. Darp sonucu kanlar içinde kalan O.S., Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.