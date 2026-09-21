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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco, Bologna macerasının sona ermesinin ardından yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

MÖNCHENGLADBACH'IN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Sport Mediaset'in haberine göre; Bundesliga'da sezona kötü başlayan Borussia Mönchengladbach, teknik direktörlük görevi için Tedesco'yu gündemine aldı.

Bundesliga'da çıktığı ilk 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Eugen Polanski ile yollarını ayırdı.

Alman ekibinin yeni teknik direktör arayışında Domenico Tedesco'yu listenin ilk sırasına yerleştirdiği belirtildi.

Taraflar arasındaki sürecin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği ve anlaşma sağlanması halinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği aktarıldı.

BOLOGNA MACERASI KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'deki görevinden ligin bitimine 3 maç kala ayrılan 41 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Bologna'nın başına geçmişti.

Ancak Tedesco'nun İtalya macerası da uzun sürmedi. Bologna, Serie A'daki ilk 4 karşılaşmasında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alınmasının ardından Tedesco ile yollarını ayırdı.