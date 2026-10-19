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Kaynak: Haber Merkezi

Yalova / Nurdan Ebru Kaplan / Yeniçağ

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 4. Meslek Komitesi’ni kazanan Kırmızı Liste’den teşekkür ve birlik mesajı geldi. Meclise seçilen isimler, sandıktan çıkan değişim iradesini üyeler ve Yalova için çalışma sorumluluğuyla karşılayacaklarını belirtti.

Harun Güleç, Halil Aşkın, Mert Özsümer, Murat İnce, Özkan Öz, Mehmet Kurt ve Halise Karadağ’dan oluşan ekipte, başarının ortak emeğin eseri olduğu vurgulandı. Listeye güvenerek oy veren üyelere, seçim sürecinde emek veren tüm liste arkadaşlarına ve desteklerini esirgemeyen Yalova halkına teşekkür edildi.

Seçim boyunca dile getirdikleri güçlü iletişim ve etkin temsil anlayışını görev dönemine taşıyacaklarını ifade eden meclis üyeleri, üyelerin sorunlarına ulaşılabilir, taleplerine duyarlı ve çözümün takipçisi olan bir temsil için çalışacaklarını kaydetti.

Değişimin sandıkla başladığını, asıl sorumluluğun ise şimdi üstlenildiğini belirten Kırmızı Liste temsilcileri, oy tercihi ne olursa olsun bütün üyelerin sesini duyurmayı ve Yalova’nın ticaretine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Teşekkür mesajında, seçim heyecanının yerini ortak çalışma dönemine bırakacağı vurgulanarak Yalova’nın geleceği için birlikte üretme çağrısı yapıldı: “Bize duyulan güveni emekle karşılayacağız. Değişim kazandı; şimdi bütün Yalova için birlikte çalışma zamanı.”