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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge talebi yeniden gündemde. Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, “Artık beklenti değil, adalet istiyoruz” dedi.

Kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi Ordu’dan yapılan çağrıyla yeniden gündeme taşındı.

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, mevcut düzenlemede kapsam dışında kalan kamu çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Zengin, birinci dereceye yükselen bütün memurların 3600 ek gösterge kapsamına alınması gerektiğini belirterek, “Devletine yıllarca hizmet eden memurlar arasında ayrım yapılmamalı, birinci dereceye yükselen tüm memurların hakkı teslim edilmelidir” dedi.

3600’DE KAPSAM TARTIŞMASI SÜRÜYOR

2022 yılında kabul edilen ek gösterge düzenlemesiyle kamu çalışanlarının ek göstergelerinde değişiklikler yapılırken bazı kadro ve unvanlar açısından kapsam tartışması devam etti. Birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması talebi 2026 yılında da TBMM gündemine taşındı.

Zengin, kamu çalışanları arasındaki bu farklılığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

“3600 SADECE BİR RAKAM DEĞİL”

3600 ek göstergenin çalışanların özellikle emeklilik hakları açısından önem taşıdığına dikkat çeken Zengin şöyle konuştu:

“Memur 3600 ek göstergeyi dört gözle bekliyor. Birinci dereceye yükselen memurlar arasında ayrım yapılmasını istemiyoruz. Yıllarca aynı devlet için emek veren çalışanların özlük hakları konusunda adalet sağlanmalıdır. 3600 ek gösterge kapsamı genişletilmeli, mağduriyetler giderilmelidir.”

“TBMM GÜNDEMİNE ALINMALI”

Zengin, düzenlemenin kapsamlı biçimde ele alınarak TBMM gündemine taşınması gerektiğini belirtti.

Talebin yalnızca sendikaların gündeminde olmadığı, Meclis kayıtlarına da yansıdığı görülüyor. 30 Ocak 2026’da TBMM Başkanlığına sunulan bir yazılı soru önergesinde, birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin bir mevzuat çalışması bulunup bulunmadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına soruldu.

Zengin taleplerini şöyle sıraladı:

“Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilsin. Kapsam dışında kalan kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilsin. Memurlar arasında ayrım yapılmadan adalet sağlansın.”

“ARTIK BEKLENTİ DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ”

Fatih Galender Zengin çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Memurun emeği görevde değerli olduğu kadar emekliliğinde de değerli olmalıdır. 3600 ek gösterge konusunda artık beklenti değil, adalet istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların hakkı teslim edilmelidir.”