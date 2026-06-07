Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere'nin Essex bölgesine bağlı Grays kentinde otobüs park alanında çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı. Yerel saatle 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Yetkililer, yangında en az 36 çift katlı otobüsün ağır hasar gördüğünü ve araçların kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

ALEVLER İKİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Essex İtfaiye Teşkilatı, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldığını duyurdu. İtfaiye ekipleri, altyapı kuruluşları ve bölgedeki çiftçilerin desteğiyle yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangının çevredeki alanlara sıçramasının önüne geçildiği belirtildi.

POLİS KUNDAKLAMA İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Yangının ardından inceleme başlatan Essex Polisi, olayın çıkış nedenine ilişkin kundaklama şüphesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde çalışıldığı belirtilirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü kaydedildi.