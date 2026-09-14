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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in tahliye edilmesine yönelik itirazları reddetti.

8’ER YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ezgi Apartmanı davasında Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında 8’er yıl hapis cezasına hükmedilmiş, iki sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tahliye kararının ardından Cumhuriyet savcısı karara itiraz etti. Sanıkların tahliyesine yönelik itiraz, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi ve dosya değerlendirilmek üzere 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

BAŞSAVCILIK VE AİLELERİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi de tahliye kararlarına ilişkin başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, Başsavcılık ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in tahliye edilmesine yönelik yaptığı itirazları reddetti.

Böylece iki sanık hakkındaki tahliye kararı devam etti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında heyet, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vermişti.

Heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ardından, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanık hakkında dava açılmıştı.

Dün (10 Eylül) görülen duruşmada mahkeme, Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e 8’er yıl hapis cezası vererek tahliyelerine, sanık Ertan Danacı’nın ise beraatine karar verdi.