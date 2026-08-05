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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Üç gün boyunca süren Ardanuç Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri, sadece bir festival değil; kültürün, dayanışmanın, dostluğun ve geçmişten geleceğe uzanan ortak hafızanın yeniden hayat bulduğu unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.

Yaklaşık 300 yıllık “Pancarcı” geleneğinin yaşatıldığı etkinliklerde, gelinlerden çocuklara, ninelerden dedelere kadar herkes festivalin bir parçası oldu. Halayların, horonların, kahkahaların ve türkülerinin hiç susmadığı şenlikler, katılımcıların hafızalarında uzun yıllar yaşayacak hatıralar bıraktı.

Festival alanı ve çevresindeki yaylalar, kırlar, ormanlık alanlar ile yollar Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle donatıldı. Davul-zurna eşliğinde başlayan coşku, üç gün boyunca aynı heyecanla devam etti.

BİRLİK SOFRASINDA BULUŞAN BİNLERCE YÜREK

Türkiye’nin birçok festivalinde vatandaşlar kendi hazırladıkları yiyeceklerle piknik yaparken, Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri farklı bir tabloya sahne oldu.

Hayırsever iş insanı Salim Usta (Begaş), festivalin büyük bölümünün maddi yükünü üstlenirken, kurduğu dev organizasyonla binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Bone, eldiven ve önlükleriyle görev yapan ekiplerin özenle dağıttığı yemekler, sadece karınları değil gönülleri de doyurdu. Aynı sofrada buluşan insanlar, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini yaşadı.

YARIŞMALAR KÜLTÜRÜ YAŞATTI

Festival boyunca gerçekleştirilen yarışmalar büyük ilgi gördü.mBölgenin gelinlerine yöresel kelimeler sorularak kültüre ne kadar hâkim oldukları ölçüldü. Dedelerin anlattığı maniler, ninelerin okuduğu şiirler geçmişin izlerini bugüne taşıdı.

Bölgede “Şaşorti” olarak bilinen yaylacılık kültürünü yaşatan yaşlı ninelerin kuymak yarışmasında jüri olması ise büyük alkış aldı. Onların bilgi ve tecrübelerine verilen değer, festivalin en anlamlı görüntülerinden biri oldu.

Ses yarışmasında yöresel türkü okuyarak birinciliği kazanan yaşlı köylü kadının performansı ise izleyenlerden dakikalarca alkış aldı. Yarışmanın jüri üyeleri ise festivale katılan sanatçılar oldu.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli yarışmalar ailelere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yarışmalara katılan çocuklara ve gençlere Kapıköylü yazar Nejat Bayraktar ile Ardanuçlu yazar Oktay Köse’nin kitapları hediye edildi.

HALAT KOPTU, KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği halat çekme yarışmasında halatın kopmasıyla iki takım da çimenlerin üzerine düşünce ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yarışmaya katılan gençler, “Biz Ardanuç Çağ Döneriyle, yoğurtla, sütle, kaymakla büyüdük. Halat bile bize dayanamadı.” Dediler şeklindeki esprileri festival alanında kahkahalara neden oldu.

Tavla turnuvasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, çekilişlerde de çok sayıda talihliye televizyon ve beyaz eşya armağan edildi. Üç gün boyunca sahne alan sanatçılar ise yöresel türkülerle festivale ayrı bir renk kattı.

“FESTİVALLER DEDE İLE TORUNU AYNI HALAYDA BULUŞTURUR”

Festivalin açılış konuşmasını Kapıköy Dernek Başkanı Savaş Yazıcı yaptı. Yazıcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada sadece bir festival yapmıyoruz. Biz bugün geçmişimizi geleceğimizle buluşturuyoruz. Festivaller; dedeyle torunu aynı sofrada buluşturur, yıllardır birbirini göremeyen dostların hasret gidermesine vesile olur. Aynı halayda omuz omuza durmayı, aynı türküde aynı duyguyu yaşamayı öğretir. Çocuklarımız köklerini tanısın, büyüklerimiz unutulmadığını hissetsin diye bu organizasyonları sürdürüyoruz. Bu güzel tabloyu oluşturan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Başta festivalimizin maddi ve manevi yükünü büyük fedakârlıkla üstlenen kıymetli iş insanımız Sayın Salim Usta olmak üzere, Kaymakamımız Sayın Nazmi Yücel’e, Belediye Başkanlarımıza, Muhtarımıza, dernek yöneticilerimize, kamu kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

AYSU AKSAKAL: “BU FESTİVAL GÖNÜLLERİN BULUŞMASIDIR”

Dernek Başkan Yardımcısı Aysu Aksakal ise konuşmasında;

“Bugün burada yüzlerdeki tebessümü görmek bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Çocukların neşesi, büyüklerimizin duası bizim en büyük ödülümüz oldu. Bu organizasyona emek veren herkese, özellikle de hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Sayın Salim Usta’ya gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte oldukça bu kültür sonsuza kadar yaşayacaktır.” dedi.

MUHTAR SEDAT KARA: “KAPIKÖY HEPİMİZİN EVİDİR”

Kapıköy Köyü Muhtarı Sedat Kara da konuşmasında;

“Bugün köyümüz sadece kendi insanını değil Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırladı. Hep birlikte aynı sofrada oturduk, aynı halayı çektik. Bu güzellikleri yaşatan başta Sayın Salim Usta olmak üzere derneğimize, emeği geçen herkese ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kapıköy her zaman sizlerin evidir.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN EMRAH YILMAZ: “BU RUH KORUNMALIDIR”

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz konuşmasında;

“Bu festival sadece eğlence değildir. Bu festival kültürümüzün, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın en güçlü göstergesidir. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle büyük fedakârlık göstererek festivalimizin yükünü omuzlayan kıymetli iş insanımız Salim Usta’ya teşekkür ediyorum. Ardanuç bu birlik ruhuyla daha da güçlenecektir.” dedi.

BAŞKAN DURMUŞ AYDIN: “ŞAVŞAT İLE ARDANUÇ AYNI YÜREKTİR”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise konuşmasında;

“Kültür sınır tanımaz. Şavşat’ın sevinci Ardanuç’un sevincidir. Böyle güzel organizasyonlar kardeşliğimizi daha da güçlendiriyor. Bu güzel tabloyu hazırlayan başta Salim Usta olmak üzere dernek yönetimine, muhtarlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik oldukça kültürümüz de yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM NAZMİ YÜCEL: “BU KÜLTÜR EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Ardanuç Kaymakamı Nazmi Yücel konuşmasında;

“Bugün burada sadece geçmişi hatırlamıyoruz; geleceğe güçlü bir miras bırakıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Festivalin gerçekleşmesinde büyük katkıları bulunan Sayın Salim Usta’ya, dernek yöneticilerine, köy muhtarlığına ve destek veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.

300 YILLIK ‘PANCARCI’ GELENEĞİ YENİDEN YAŞATILDI

Festivalin son gününde ise yaklaşık 300 yıllık ‘Pancarcı’ geleneği yeniden canlandırıldı. Yıllar önce köylerden davul-zurna eşliğinde halaylar ve horonlarla yaylaya yürüyerek çıkan insanların yaşattığı gelenek, bu kez festival alanından etkinliğe adını veren Acı Su (Kokmuş) Çermiği’ne kadar sürdürüldü.

Yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla, davul-zurna eşliğinde türküler söyleyerek Acı Su’ya yürüdü. Burada Kapıköy Derneği tarafından hazırlanan geleneksel gevrek ve ayran bütün katılımcılara ikram edildi.

Sohbetlerin, kahkahaların ve dostluğun hâkim olduğu buluşmanın ardından katılımcılar yine halaylar ve horonlarla festival alanına döndü.

VEDA DEĞİL, GELECEK YILIN SÖZLEŞMESİ

Üç gün boyunca binlerce insanı aynı sofrada, aynı halayda ve aynı duada buluşturan Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri, yapılan teşekkür ve veda konuşmalarıyla sona erdi.

Ancak alandan ayrılan herkesin ortak düşüncesi aynıydı:

“Bu festival bitti ama bıraktığı dostluklar, hatıralar ve kültür sevgisi uzun yıllar yaşamaya devam edecek.”