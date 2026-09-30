Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİÇAĞ – 30 Eylül Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

T24 HABER SİTESİNE KAPATMA KARARI

T24 internet haber sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Gerekçe olarak son 1 yılda 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan haber yayımlanması gösterildi.

SÜRESİZ NAFAKA KARARI İPTAL EDİLDİ: İŞTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH

Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal eden kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

FON KRİZİNDE DİKKAT ÇEKEN NİHAT ZEYBEKCİ DETAYI ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, fona para kaptırdı. Zeybekci'nin devletin ihmali olduğunu söyleyerek, “Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, müdahale edebilecek durumda” ifadeleri dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL FON VURGUNUNUN TAM MALİYETİNİ AÇIKLADI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon işlemlerine ilişkin değerlendirmesinde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yatırımlarını gündeme getirdi. Özel, fonlardaki kayıpların ekonomiye tam maliyetine ilişkin rakam verdi.

AK PARTİ'DE 'FON' ALARMI: 'SEÇİM KAYBETTİREBİLİR'

Fon skandalının ardından AK Parti içinde dikkat çeken değerlendirmeler gündeme geldi. Partili bazı isimler, yaşanan krizin boyutuna dikkat çekerken, üst düzey bir yönetici ise gelişmelerin siyasi açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi: Seçim kaybettirebilir.

İYİ PARTİLİ USTA’DAN İKTİDARA KRİTİK SORU: 'NEYİ KABUL ETTİNİZ?'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, “demokratik entegrasyon” tartışması üzerinden iktidara sorular yöneltti. Usta, “Türkiye’nin üniter yapısını ve mevcut idari düzenini değiştirecek talepler konusunda herhangi bir söz verdiniz mi?” diye sordu.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TÜRK-İŞ EYLÜL VERİLERİNİ AÇIKLADI: AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 37 bin 801 TL’ye yükseldi. Ailenin tüm temel ihtiyaçlarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 TL olarak hesaplandı.

AKARYAKITA BU GECE TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI GELİYOR: BENZİN 90 TL’Yİ AŞACAK

Akaryakıt fiyatlarında bu gece kritik bir değişim yaşanması bekleniyor. Eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte pompada yeni dönem başlayacak. Ekonomi yönetiminden ek bir karar gelmemesi halinde sürücüleri yakından ilgilendiren tarihi artış yürürlüğe girecek.

YARGITAY’DAN MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN KARAR: ÖDEMELER PEŞİN YAPILACAK

Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye izin dönemine ait ücretin önceden peşin veya avans olarak ödenmemesini haklı fesih nedeni saydı. İşçiye hak ettiğinden fazla izin kullandırılması da işverenin bu ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

EGE’DE SULAR ISINIYOR: YUNANİSTAN ADALARA İSRAİL FÜZELERİ YERLEŞTİRDİ

Yunanistan, İsrail’den aldığı 32 km menzilli SPIKE NLOS füzelerini Doğu Ege adalarına yerleştirdi. Yunan basını daha önce 51. Komando Tugayı’nın Aydın Söke’ye çekilmesinin bölgedeki Türk varlığını güçlendirdiğine değinmişti.

İSRAİL’E GİDEN UÇAKTAN 'KAÇIRILMA KODU' VERİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu açıklandı. İhbarda bulunan uçak ise Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.

YENİÇAĞ SPOR

UEFA’DAN FATİH TERİM’E GALATASARAY MAÇINA KRİTİK GÖREV

Türk futbolunun tecrübeli ismi Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında dev bir randevu için sahalara dönüyor. Milli ara dönüşünde Galatasaray’ın Rams Park’ta İspanyol devi Barcelona’yı konuk edeceği heyecan dolu karşılaşmada Terim de kritik bir görevle tribündeki yerini alacak.

HASAN ŞAŞ’IN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında spor yorumcusu eski futbolcu Hasan Şaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrının artması nedeniyle A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı. Milli futbolcunun tedavisine kulübü Beşiktaş’ta devam edileceği açıklanırken, kadroda değişiklik yapıldı.

YENİÇAĞ YAZAR

SELÇUK GEÇER: SANKİ PİYASACI LONDRA’DA VATANDAŞ MOZAMBİK’TE YAŞIYOR…

Sözde aynı ülkede yaşıyoruz.

Hepimiz aynı markete gidiyoruz, aynı kiraları ödüyoruz, aynı akaryakıtı kullanıyoruz ama enflasyon sorulunca sanki;

Piyasacılar Londra’da, vatandaş Mozambik’te yaşıyor…