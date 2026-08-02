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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları titiz bir şekilde yürütülürken İngiliz basınından gündeme gelen sürpriz bir iddia dikkat çekti.

TOTTENHAM GALATASARAY İLE OSIMHEN İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Caught Offside, Premier Lig devi Tottenham'ın Galatasaray'dan Victor Osimhen'i istediğini yazdı.

İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı bilgisine yer verilen haberde; Tottenham'ın ilk olarak 50-55 milyon sterlinlik bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve sarı kırmızılı kulübün ise 65 milyon sterlin talep ettiği aktarıldı.

3 OYUNCUYA 267 MİLYON EURO'LUK YATIRIM YAPTI

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşamasının ardından yaz transfer dönemine yüksek harcamalar yaparak sert bir giriş yapan Tottenham, Newcastle United'dan Sandro Tonali, West Ham United'dan Mateus Fernandes ve Brighton'dan Jan Paul van Hecke için toplam 267 milyon Euro'yu kasasından çıkardı.

SAVUNMA VE ORTA SAHADAN SONRA GÖZÜNÜ HÜCUM HATTINA ÇEVİRDİ

Bu 3 oyuncu için yaptığı astronomik harcamanın ardından Andrew Roberson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Roberto De Zerbi yönetimindeki Londra ekibi şimdi ise hücum hattını yıldız bir profille güçlendirmeyi hedefliyor.

TOTTENHAM OSIMHEN'İ İKNA EDEBİLECEĞİNE GÜVENİYOR

Richarlison'un geleceğinin belirsizliğini koruması ve Solanke'nin gol yollarında yaşadığı sorun nedeniyle Victor Osimhen'i gündemine alan Tottenham'ın transferde oldukça ciddi olduğu ve Galatasaray ile bonservis konusunda anlaşması halinda tecrübeli golcüyü kişisel şartlarda ikna edebileceğine güvendiği belirtiliyor.

GALATASARAY'DA GÖZ KAMAŞTIRDI

Galatasaray Osimhen'in bonservisini geçtiğimiz yaz Napoli'den 75 milyon Euro karşılığında satın almıştı. 27 yaşındaki yıldız oyuncu sarı kırmızılı formayla 2025-2026 sezonunda toplam 33 maça çıkmış ve 22 gol, 8 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı.