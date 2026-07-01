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Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Tottenham, transfer piyasasını sarsacak bir hamle daha yaptı.

Londra temsilcisi, Newcastle United'ın İtalyan orta sahası Sandro Tonali için kulübüyle anlaşmaya vardı.

100 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA

Tottenham'ın daha önce yaptığı yaklaşık 80 milyon sterlinlik teklif Newcastle tarafından geri çevrilmişti.

Tarafların yeniden pazarlık masasına oturmasının ardından 92,5 milyon sterlin bonservis bedeli ve 7,5 milyon sterlinlik bonuslar olmak üzere toplam 100 milyon sterlin karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.

DE ZERBİ'NİN ÖZEL İSTEĞİ

BBC Sport'un haberine göre; Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Sandro Tonali'yi uzun süredir kadrosunda görmek istiyordu.

İtalyan teknik adamın, Sassuolo'da görev yaptığı dönemde de Tonali'yi yakından takip ettiği ve deneyimli orta sahayı yıllardır beğendiği ifade edildi.

BİR HAFTADA İKİ REKOR

Tottenham böylece kulüp tarihindeki transfer rekorunu aynı hafta içinde ikinci kez kırmaya hazırlanıyor.

Kuzey Londra ekibi, dün West Ham United'dan Mateus Fernandes için de 85 milyon sterlinlik anlaşmaya varmıştı. Tonali transferinin tamamlanması halinde ise Tottenham tarihinin en pahalı transferi İtalyan yıldız olacak.