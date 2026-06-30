Kartal Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yaz da çocukların tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri için Yaz Spor Okulu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kartal’ın dört bir yanından gelen çocuklar tatillerini sadece dinlenerek değil aynı zamanda kendilerini geliştirerek geçiriyor.

Toplam 300 öğrenci Yaz Spor Okulu’nda eğitim alıyor. Çocuklar Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Dans, Akıl Oyunları, Masa Tenisi, Sinema ve Savunma Sporları olmak üzere sekiz farklı branşta uzman eğitmenlerin gözetiminde derslere katılıyor. Bu eğitimler çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmalarına da önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Farklı yaş gruplarının birbirine karışmaması ve daha düzenli bir eğitim süreci yaşanması amacıyla çocuklar yaş gruplarına özel renklerde tasarlanmış formalar giyerek spor sahalarındaki yerlerini alıyor. Bu uygulama sayesinde her yaş grubu kendi seviyesine uygun bir ortamda eğitim alabiliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in özellikle önem verdiği bu projede çocukların her türlü ihtiyacı titizlikle düşünülüyor. Hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesintisiz devam eden okulda öğrenciler hem spor yapıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. Belediye tarafından sağlanan öğle yemekleri ve ikindi kahvaltıları sayesinde ailelerin yükü de önemli ölçüde hafifletiliyor.

Yaz Spor Okulu üç ayrı dönem halinde planlandı. İlk dönem başladı ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek. İkinci dönem 20 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üçüncü dönem ise 10 Ağustos’ta başlayıp 28 Ağustos’ta sona erecek. Her dönemde 300 çocuğun mezun olması planlanırken toplamda yüzlerce Kartallı çocuk bu projeden yararlanma fırsatı bulacak.

Proje sayesinde gençler yaz tatilinde sosyal çevrelerini genişletme ve ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini keşfetme imkanı yakalıyor. Düzenli spor alışkanlığı edinmeleri de uzun vadede sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmalarına katkı sağlıyor.

Kartal Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları yalnızca Yaz Spor Okulu ile sınırlı kalmıyor. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çocukların yoğun bir eğitim öğretim yılının ardından yaz tatilini dinlenme ve yenilenme sürecine dönüştürmeyi hedefliyor. Sporun Kartal’da daha da yaygınlaşması ve her çocuğun en az bir branşla ilgilenmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Yüksel “Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor” mesajını verdi.

Bu yaklaşım sayesinde çocuklar dijital ekranlardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyor ve hareketli bir yaşam sürdürebiliyor. Sporun fiziksel sağlığın yanı sıra mental gelişime de olumlu etkileri olduğu biliniyor. Takım sporları ve grup etkinlikleri çocukların iletişim becerilerini güçlendirirken problem çözme yeteneklerini de geliştiriyor.

Kartal Belediyesi’nin bu projesi çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat sunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan düzenli aktiviteler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Savunma sporları ve jimnastik gibi branşlar fiziksel dayanıklılığı artırırken akıl oyunları ve dans gibi etkinlikler ise zihinsel gelişimi destekliyor.