Kaynak: İHA

Yeni eğitim döneminin açılışına kısa bir süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilere yönelik ücretsiz ders kitabı tedarikini hızlandırdı. Yapılan planlamalar kapsamında, Türkiye genelindeki dersliklere ulaştırılmak üzere toplam 2 bin 25 farklı ders içeriğinden oluşan 283 milyon 354 bin 674 adet materyal tamamlanarak dağıtım aşamasına getirildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, basımı ve dağıtım süreci başlatılan tüm kaynaklar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kademeli olarak yürütülen yeni müfredat düzenlemelerine göre oluşturuldu. Buna göre okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için ise bin 45 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı, öğrenciler için hazır hale getirildi.