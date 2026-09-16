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Kaynak: Haber Merkezi

27 yıldır TRT bünyesine görev alan Mustafa Aşçı, TRT içerisinde FETÖ yapılanması, personel alımları, dış yapımlar, ihaleler ve kamu zararına ilişkin iddiaların araştırılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Oda TV'nin haberine göre, yapılan suç duyurusunda TRT’den sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç şüpheli olarak gösterilirken, başvuruda, dosyanın savcılık tarafından bağımsız biçimde incelenmesinin talep edildiği ifade edildi.

TRT ÇALIŞANINDAN ARINÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Arınç hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “zimmet”, “resmi belgede sahtecilik”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “suçluyu kayırma” gibi iddiaların araştırılması talep edildi.

FETÖ/PYD YAPILANMASINA İLİŞKİN İDDİALAR

Yapılan suç duyurusunda en dikkat çeken detay TRT’deki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin iddialar oldu. Geçmişte kurumun alt ve orta kademelerinde çalışan bazı personel hakkında adli ve idari işlemler yapıldığı ifade edilirken, bu kişilerin TRT’ye ne koşullarda alındığının ve üst düzey yöneticilerin sorumluluğunun yeterince araştırılmadığı iddia edildi.

Yapılan başvuru kapsamında geçmiş soruşturma dosyalarının tekrardan incelenmesi, kimler hakkında işlem yapıldığının ve hangi kişi ya da fiillerin soruşturma dışında kaldığının belirlenmesi istendi.

Öte yandan Bülent Arınç'ın TRT’den sorumlu olduğu dönemde kurumdaki atamalar, mali işlemler ve denetim süreçlerine ilişkin bilgi düzeyinin de araştırılması talep edildi.

‘ARINÇ’IN 2013’DEKİ KONUŞMASI MECLİS’TEN İSTENSİN’ TALEBİ

TBMM soru önergeleri, Sayıştay raporları ve TRT Teftiş Kurulu raporlarında yer alan tespitlerin incelenmesi istenirken, Arınç’ın 2013 yılının Aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmanın tam metninin de Meclis’ten talep edilmesi gerektiği belirtildi.

‘TRT’NİN MALİ İŞLEMLERİ ARAŞTIRILSIN’

Yapılan suç duyurusu kapsamında TRT’nin mali işlemlerinin de araştırılması talep edildi. Dış yapım sözleşmeleri, program ödemeleri, teknolojik ekipman kiralamaları, ihale ve doğrudan temin işlemleri, reklam ve prodüksiyon süreçleri ile danışmanlık hizmetlerinin incelenmesi istendi. Öte yandan dilekçede Polis Akademisi raporlarına atıfla, örgüt güdümündeki şirketlere aktarıldığı öne sürülen yaklaşık 300 milyon liralık dış yapım ödemesinin de araştırılması istendi.

TRT'nin eski Prodüksiyon Amiri Mustafa Aşçı, savcılıktan TRT’deki FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili geçmiş soruşturma dosyalarının tekrardan incelenmesini, Bülent Arınç’ın görev dönemi ile ilgili belge ve TBMM tutanaklarının dosyaya alınmasını talep etti. Aşçı, Sayıştay ve Teftiş Kurulu raporlarında geçen bulguların ilgili işlem dosyalarıyla karşılaştırılmasını istedi.