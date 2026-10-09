Türkiye’nin havacılık, turizm ve yeme-içme sektöründeki öncü markalarına peçete üretimi gerçekleştiren My Peçete, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle hukuki koruma talebinde bulundu.
Büyük firmalarla çalışan Türk devi iflasın eşiğinde: THY ve CZN Burak'a tedarik yapıyordu
THY, Nusr-Et ve CZN Burak gibi dev markalara çalışan şirket, finansal darboğazı aşamayarak konkordato talep etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı vererek 3 kişilik komiser heyeti atadı. Alacaklılara ise 7 günlük itiraz süresi tanındı.Kaynak: Haber Merkezi
Aralarında Türk Hava Yolları, Nusr-Et, CZN Burak, Happy Moon's, Çırağan Kempinski ve BTA Group gibi dev kuruluşların yer aldığı geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirket, nakit akışında yaşanan sıkıntılar üzerine mahkemenin yolunu tuttu.
MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET
Başvuruyu değerlendiren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, My Peçete ve şirket yetkilisi Münir Dalgıç hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Şirketin mali durumunu detaylıca incelemek ve süreci denetlemek amacıyla Mali Müşavir Hüdai Bal, Mali Müşavir Türkan Özdemir ve Hukukçu Ömer Faruk Saçar’dan oluşan 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.
ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRECİ
Süreç kapsamında mahkeme, alacaklı tarafındaki kişi ve kurumlara yönelik resmi bir duyuru yayımladı.
İlan metninde, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını öne süren alacaklıların, delilleriyle birlikte 7 gün içinde mahkemeye başvurarak talebin reddini isteyebilecekleri bildirildi.
İFLAS DEĞİL YENİDEN YAPILANMA ADIMI
Verilen 3 aylık geçici mühlet, şirketin doğrudan iflas ettiği anlamına gelmiyor. Bu süreç, firmanın mali yapısını toparlaması ve borçlarını yapılandırabilmesi amacını taşıyor. Önümüzdeki günlerde komiser heyetinin sunacağı raporlar ve mahkemenin nihai kararı, şirketin ticari geleceğinde belirleyici olacak.