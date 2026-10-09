Büyük firmalarla çalışan Türk devi iflasın eşiğinde: THY ve CZN Burak'a tedarik yapıyordu

Aralarında Türk Hava Yolları, Nusr-Et, CZN Burak, Happy Moon's, Çırağan Kempinski ve BTA Group gibi dev kuruluşların yer aldığı geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirket, nakit akışında yaşanan sıkıntılar üzerine mahkemenin yolunu tuttu.