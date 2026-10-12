Meteoroloji’den 15 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.