Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji’den 15 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji’den birçok il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı geldi. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış beklenirken Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülecek. İşte bölge bölge, il il yurdumuzda hava durumu...Kaynak: Haber Merkezi
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Edirne ve Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 26°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 24°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 26°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 7°C, 23°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parcalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 17°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 20°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 22°C
Parcalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 20°C
Parcalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'in açıkları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 2,5 ila 3,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güneyli yönlerden, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yarın (Pazartesi) ilk saatlerde kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı ile Doğu Akdeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, bu akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, bu akşam saatlerinde doğusu 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga; 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.