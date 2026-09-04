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Yükseköğretim Denetleme Kurulu, vakıf üniversitelerinin 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerine ilişkin dikkat çeken bir inceleme başlattı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için belirlenen yüzde 25'lik ücret artış sınırına uymadığı ileri sürüldü.

Başvurular üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldığı açıklandı.

ÜCRETLERDE YÜZDE 25 SINIRI UYGULANIYOR

YÖK tarafından yapılan açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kuralların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak belirlendiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda, hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için 2026-2027 akademik yılında uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

23 ÜNİVERSİTENİN ÜCRETLERİ İNCELENECEK

YÖK'e ulaşan ihbar ve şikayetlerin ardından başlatılan incelemede, söz konusu 23 vakıf yükseköğretim kurumunun 2026-2027 akademik yılı için belirlediği öğrenim ücretleri mercek altına alınacak.

Ayrıca öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Böylece öğrencilerden alınan ücretlerin belirlenen sınırı aşıp aşmadığı inceleme sonucunda ortaya konulacak.

YÖK'TEN ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ ADIM

Yükseköğretim Kurulu, daha önce yaptığı açıklamada Başkanlığa ulaşan ve öğrenciler aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikâyetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceğini duyurmuştu.

Son incelemenin de bu kapsamda gerçekleştirildiği belirtilirken, 23 vakıf yükseköğretim kurumuna ilişkin değerlendirmenin ilgili mevzuat ve YÖK kararları doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklama şöyle

"Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikâyetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi. Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek"