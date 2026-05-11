UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 11-19 Eylül tarihlerinde Thomas ve Mack Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Böylece Las Vegas, 12 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonada aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın ilk kotaları dağıtılacak. 18 olimpik sıklette madalya kazanan 72 sporcu, ülkeleri için kota hakkı kazanacak.