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Kaynak: Haber Merkezi

54 yaşındaki Amerikalı Karl Deisseroth ile 71 yaşındaki Peter Hegemann ve 73 yaşındaki Georg Nagel adlı Alman bilim insanları, İsveç'teki Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi Nobel Meclisi tarafından 2026 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi oldu.

Bilim insanları, birden fazla kazanan olması durumunda paylaşılan 1,2 milyon dolar tutarındaki para ödülünü de kazanmış oldu.

YÖNTEM BEYNİN GİZEMLERİNİ ÇÖZÜYOR

Kurum, optogenetik yönteminin yaşayan bir beyindeki tek tek sinir hücrelerinin aktivitesini açıp kapatmayı mümkün kıldığını ifade etti. Ortaya koyulan yöntemin şu anda beynin gizemlerini ortaya çıkarmak için dünya çapındaki laboratuvarlarda kullanıldığı belirtildi.

Tıp ödülü, geleneksel olarak senelik Nobel duyurularının açılışını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi dallarındaki ödüller de sahiplerini bulacak.

NOBEL ÖDÜLLERİNİN TARİHİ VE GELENEKLERİ

Orijinal beş Nobel Ödülü, İsveçli mucit ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti sonrası meydana geldi. Başta Birinci ve İkinci Dünya Savaşları olmak üzere yalnızca sınırlı kesintilerle 1901 senesinden beri sahiplerini buluyor. Altıncı bir ödül olan ekonomi ödülü ise 1968 yılında İsveç Merkez Bankası Riksbank tarafından eklendi.

TIP ÖDÜLÜNÜN GEÇMİŞ KAZANANLARI

Tıp ödülü, geçtiğimiz yüzyılın en etkili bilimsel keşiflerinden bazılarını onurlandırdı. Bunlar arasında Alexander Fleming'in 1945 senesinde ödüllendirilen penisilin çalışması ve Karl Landsteiner'in 1930 senesinde insan kan gruplarını keşfetmesiyle kazandığı ödül de yer alıyor.

Geçtiğimiz sene Amerikalı bilim insanları Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon Shimon Sakaguchi bu ödülün sahibi olmuştu. Bilim insanları, bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğuna ışık tutarak kanser gibi hastalıkların olası yeni tedavileri için fırsatlar yaratan çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.