Kaynak: Haber Merkezi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için 2026 KPSS puan türleri, eğitim düzeyine ve hedeflenen pozisyona göre farklılık göstermekte. ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuza göre puanlar; Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi testlerinin farklı ağırlıklarla değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkar ve kurumlar personel alım ilanlarında bu puanları baz alır.

EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE TEMEL PUAN TÜRLERİ (B GRUBU KADROLAR)

Kariyer meslekleri dışında kalan ve ilk kez kamu hizmetine atanacak personellerin başvurduğu B Grubu kadrolar için puan türleri adayın eğitim seviyesine göre ayrılır. Bu puanlarla memur, büro personeli, VHKİ, mühendis, hemşire, teknisyen, tekniker ve koruma güvenlik görevlisi gibi çok çeşitli unvanlara başvurulabilir.

Lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim (lise) mezunları KPSSP94 şeklinde başvuru yapabilir. Bu kadrolara yerleşebilmek için sadece puan yeterli değildir; adayların tercih kılavuzunda veya kurum ilanında belirtilen bölüm mezuniyeti ve diğer özel nitelik kodlarını da taşıması zorunlu.

LİSANS DÜZEYİ İÇİN ÖNE ÇIKAN TEMEL PUAN TÜRLERİ: P1, P2 VE P3

KPSSP1 Genel Yetenek testinin yüzde 70, Genel Kültür testinin ise yüzde 30 oranında etkili olduğu puan türü olarak bilinir. Alan testi içermez. Mühendislik tabanlı kariyer kadroları ile bazı uzman, müfettiş ve denetmen yardımcılığı alımlarında kurumlar tarafından şart koşulabilir.

KPSSP2 yüzde 60 Genel Yetenek ve yüzde 40 Genel Kültür ağırlığına sahip olan bu tür, yalnızca lisans mezunları için hesaplanır ve lisans seviyesindeki belirli kariyer mesleklerinin alımlarında kullanılır.

KPSSP3 B Grubu lisans kadrolarına yapılacak merkezi atamaları oluşturur. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin tam eşit ağırlıkta (yüzde 50 – yüzde 50) değerlendirilmesiyle oluşturulur.

KARİYER MESLEKLERİ: A GRUBU KADROLARI VE PUAN TÜRLERİ

Özel yarışma ve yeterlik sınavları ile yetiştirme programı barındıran uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı gibi A Grubu pozisyonlar için tek tip bir puan türü bulunmaz. Kurumlar, ihtiyaç duydukları kadronun niteliğine göre KPSSP1 ile KPSSP48 arasındaki puanlardan bir veya birkaçını talep edebilir. P4-P48 arası puanlar; hukuk, işletme, maliye, muhasebe gibi alan bilgisini ölçen testlerin ağırlıklı olduğu puanlar olarak bilinir.

Hedeflenen Kadro veya Meslek Alanı Tercih Edilebilen Puan Türleri Uzman, Müfettiş ve Denetmen Yardımcılıkları P1, P2 veya alan testlerinin ağırlıkta olduğu P4-P48 aralığındaki puanlardan biri İktisat, Maliye, Hukuk ve İşletme Temelli Kariyerler Doğrudan ilgili testlerin belirleyici olduğu P4-P48 aralığındaki alan puanları Mühendislik Temelli Kariyer Pozisyonları Genellikle P1-P3 arası puanlar veya kurum ilanında belirlenen özel puan türleri

Aynı unvana (örneğin uzman yardımcısı) sahip farklı kurumlar tamamen farklı puan türleri ile alım yapabileceği için, adayların kariyer hedeflerini belirlerken yalnızca genel puan türlerine değil, kurumların spesifik ilanlarına göre strateji belirlemeleri gerekir.