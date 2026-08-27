Başvuru süreci bugün başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında olacak. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

AYRINTILI BİLGİ KILAVUZDA YER ALIYOR

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapacak.

2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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