Matthew Rhys, iki ayrı kategorideki yapımla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülerek Emmy tarihine adını altın harflerle yazdırdı. TV sektörünün prestijli sembolü 78. Emmy Ödülleri'nin sahipleri ilan edildi.

2026 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Resim : 1

Drama kategorisinde ipi göğüsleyen "The Pitt", üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Farklı kategorilerdeki The Widow's Bay ve The Beast in Me projelerindeki performansıyla Matthew Rhys, aynı törende En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki kez kucaklayan tek isim oldu. Hacks projesinin başrolü Jean Smart ise yapımın beş sezonunda aralıksız her yıl En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak tarihe geçen ilk kadın oyuncu unvanını elde etti.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi imzalı 78'inci Emmy Ödülleri’nde zafer kazanan isimler netleşti.

Listelenen adaylar ve kazananların eksiksiz dökümü şu şekildedir...

DRAMA DALI

EN İYİ DİZİ

The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors

Kazanan: The Pitt

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown - Paradise
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Rufus Sewell - The Diplomat
Noah Wyle - The Pitt

Kazanan: Noah Wyle - The Pitt

EN İYİ KADIN OYUNCU

Carrie Coon - The Gilded Age
Chase Infiniti - The Testaments
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
Zendaya - Euphoria

Kazanan: Rhea Seehorn - Pluribus

2026 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Resim : 2

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Patrick Ball - The Pitt
Billy Crudup - The Morning Show
Shawn Hatosy - The Pitt
Gerran Howell - The Pitt
Jack Lowden - Slow Horses
Tom Pelphrey - Task
Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

Kazanan: Tom Pelphrey - Task

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Taylor Dearden - The Pitt
Fiona Dourif - The Pitt
Allison Janney - The Diplomat
Katherine LaNasa - The Pitt
Sepideh Moafi - The Pitt
Julianne Nicholson - Paradise
Karolina Wydra - Pluribus

Kazanan: Allison Janney - The Diplomat

KOMEDİ DALI

EN İYİ DİZİ

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow’s Bay

Kazanan: Widow’s Bay

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
Steve Carell - Rooster
Matthew Rhys - Widow’s Bay
Jason Segel - Shrinking
Martin Short - Only Murders in the Building

Kazanan: Matthew Rhys - Widow’s Bay

EN İYİ KADIN OYUNCU

Quinta Brunson - Abbott Elementary
Ayo Edebiri - The Bear
Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow - The Comeback
Jean Smart - Hacks

Kazanan: Jean Smart - Hacks

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Colman Domingo - The Four Seasons
Paul W. Downs - Hacks
Harrison Ford - Shrinking
Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles
Stephen Root - Widow’s Bay
Michael Urie - Shrinking
Tayler James Williams - Abbott Elementary

Kazanan: Stephen Root - Widow’s Bay

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Dale Dickey - Widow’s Bay
Hannah Einbinder - Hacks
Janelle James - Abbott Elementary
Kate O’Flynn - Widow’s Bay
Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter - Hacks
Jessica Williams - Shrinking

Kazanan: Kate O’Flynn - Widow’s Bay

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Beast In Me
All Her Fault
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and and Carolyn Bessette

Kazanan: DTF St. Louis

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EN İYİ ERKEK OYUNCU

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac - Beef
Mathew Rhys - The Beast in Me
Jason Bateman - Black Rabbit
Riz Ahmed - Bait

Kazanan: Mathew Rhys - The Beast in Me

EN İYİ KADIN OYUNCU

Sally Field - Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan - Beef
Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook - All Her Fault
Claire Danes - The Beast in Me

Kazanan: Sally Field - Remarkably Bright Creatures

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Jason Bateman - DTF St. Louis
Richard Gadd - Half Man
David Harbour - DTF St. Louis
Richard Jenkins - DTF St. Louis
Charles Melton - Beef
Nick Offerman - Death by Lightning

Kazanan: David Harbour - DTF St. Louis

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Linda Cardellini - DTF St. Louis
Dakota Fanning - All Her Fault
Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday - DTF St. Louis
Youn Yuh-jung - Beef
Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette

Kazanan: Linda Cardellini - DTF St. Louis