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Televizyon dünyasının önemli ödüllerinden Emmy Ödülleri, 78. kez sahiplerini bulacak. Ödül töreni pazartesiyi salıya bağlayan gece Los Angeles'taki Peacock Theater'da gerçekleştirilecek.

Tören Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak. Bu yıl Beef, Hacks, Pluribus, The Pitt, Widow's Bay, DTF St. Louis, Slow Horses, The Bear ve Abbott Elementary gibi yapımlar farklı kategorilerde ödül için yarışacak.

Oyunculuk kategorilerinde ise Zendaya, Noah Wyle, Sarah Snook, Colman Domingo, Matthew Rhys, Carey Mulligan ve Jack Lowden öne çıkan adaylar arasında bulunuyor.

DRAMA KATEGORİSİNDE THE PİTT ÖNE ÇIKIYOR

Gecenin merakla beklenen kategorilerinden En İyi Drama Dizisi ödülü için The Pitt, Pluribus, Slow Horses, The Diplomat ve A Knight of the Seven Kingdoms yarışacak.

Geçen yıl bu kategoride ödülün sahibi olan The Pitt, ikinci sezonuyla yeniden favoriler arasında gösteriliyor. Yapım, Noah Wyle dahil sekiz oyunculuk adaylığı elde etti.

HACKS FİNAL SEZONUYLA ÖDÜL PEŞİNDE

Komedi kategorisinin dikkat çeken yapımlarından biri ise beşinci ve final sezonuyla yarışan Hacks oldu.

Dizinin oyuncuları Jean Smart ve Hannah Einbinder da oyunculuk kategorilerinde ödül bekleyen isimler arasında yer alıyor.

Komedi dizisi kategorisinde Widow's Bay, Shrinking, Abbott Elementary ve Nobody Wants This de öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor.

BEEF VE DTF ST. LOUİS DİKKAT ÇEKİYOR

Mini dizi ve antoloji kategorisinde Beef, ikinci sezonuyla favoriler arasında gösteriliyor.

Bu kategoride dikkatlerin çevrildiği bir diğer yapım ise DTF St. Louis. Dizi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Creative Arts Emmy Ödülleri'nde aldığı sonuçlarla ana tören öncesinde öne çıkmayı başardı.

Televizyon dünyasının merakla beklediği 78. Emmy Ödülleri'nde kazananlar bu gece belli olacak.

TÖRENİ MARİSKA HARGİTAY SUNACAK

Gecenin sunuculuğunu Law & Order: Special Victims Unit dizisiyle tanınan Mariska Hargitay üstlenecek.

Televizyon dünyasının merakla beklediği gecede kazananlar, Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak törenle belli olacak.