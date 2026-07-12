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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Marcelo Bielsa ile yollarını ayıran Uruguay Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Diego Forlan'ın getirildiğini duyurdu.

Federasyon Başkanı Ignacio Alonso, efsane futbolcunun A Milli Takım'ın başında geçici olarak görev yapacağını açıkladı.

MART 2027'YE KADAR GÖREVDE

Yapılan açıklamaya göre Diego Forlan, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki milli maç dönemlerinde takımın başında olacak. Ayrıca Mart 2027'ye kadar oynanacak hazırlık karşılaşmalarında da Uruguay'ı çalıştıracak.

Uruguay Futbol Federasyonu, Mart 2027'de Forlan'ın görevine devam edip etmeyeceğine karar verecek.

U20 TAKIMINI DA ÇALIŞTIRACAK

47 yaşındaki teknik adam yalnızca A Milli Takım'ın değil, Uruguay U20 Milli Takımı'nın da başına geçti.

Forlan, Ocak 2027'de düzenlenecek Güney Amerika U20 Şampiyonası'nda da genç milli takımın teknik direktörü olarak görev yapacak.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter gibi önemli kulüplerin formasını giyen Diego Forlan, teknik direktörlük kariyerinde ise sınırlı deneyime sahip.

Uruguaylı çalıştırıcı 2020 yılında Peñarol'u, 2021'de ise Atenas de San Carlos'u çalıştırmıştı.